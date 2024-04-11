Протесты против закона об иноагентах: в Тбилиси начались задержания

Несколько человек задержаны за нарушение правопорядка на акции протеста против законопроекта об иностранных агентах в Тбилиси, сообщает МВД Грузии. В демонстрации сегодня участвуют несколько тысяч человек.

Задержания проводятся на митинге в Тбилиси после того, как между протестующими и полицией начались стычки, сообщает МВД Грузии.

По данным ведомства, это произошло у здания правительства, куда митингующие ранее отправились шествием от парламента.

На данный момент задержаны двое. Оба они отказались выполнять требования стражей порядка.

Кроме того, у одного оказалось с собой холодное оружие, которое по закону запрещено приносить на акции протеста. Опасный предмет изъят.

В МВД призвали участников протестов соблюдать закон, а организаторов – следить за недопущением призывов к насилию и обеспечить мирный характер митинга. Полиция предупредила, что будет сразу же пресекать все нарушения закона.