Протестующие в Тбилиси хотят поговорить с премьером

Участники акции протеста в Тбилиси направились к Дому правительства, чтобы встретиться с премьером. Митингующие выступают против закона об иноагентах.

В Тбилиси участники акции протеста против закона об агентах иностранного влияния направились к Дому правительства, они хотят встретиться с премьером страны Ираклием Кобахидзе.

Как пишет ТАСС, такое решение озвучил глава одного из грузинских НПО Леван Цуцкиридзе, добавив, что шествие носит мирный характер.

Он потребовал от протестующих не поддаваться провокациям. По его словам, участники митинга хотят призвать Кобахидзе отозвать принятый парламентом законопроект.

Отмечается, что у Дома правительства дежурит полиция, которая расположилась у центрального входа. Здание полностью отцеплено.

"Спутник Грузия" сообщает о небольших стычках между полицией и протестующими у здания правительства в столице Грузии.