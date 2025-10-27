Заболеваемость гриппом выросла более чем вдвое в России

Россияне стали болеть гриппом в два раза больше, чем неделю назад. Заболеваемость коронавирусом выросла почти на 14%.

Грипп идет по России – за неделю число заболевших им выросло в 2,2 раза, сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве уточнили, что речь идет о 47-й неделе нынешнего эпидсезона. В ходе нее заболеваемость ОРВИ и гриппом в целом увеличилась почти на 18% по сравнению с предыдущей неделей.

"Зарегистрировано около 6,4 тыс случаев гриппа – в 2,2 раза больше, чем неделей ранее"

– Роспотребнадзор

Отмечается, что чаще всего выявляются вирусы гриппа A (H3N2).

Что касается коронавируса, то заболеваемость ковидом увеличилась на 13,8%, до 8,2 тыс заразившихся.

Стоит отметить, что в ходе Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа прививки получили свыше 73 млн человек, то есть почти половина всего населения страны.