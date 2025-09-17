Минздрав: грипп в России пойдет в рост в декабре

В РФ на конец октября эпидситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ стабильная, измениться она может зимой, такой прогноз озвучил главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Российской Федерации Владимир Чуланов.
"В настоящее время ситуация по гриппу и ОРВИ в России остается стабильной. По данным оперативного мониторинга, эпидемические пороги по гриппу и ОРВИ в стране не превышены. Подъем заболеваемости может наблюдаться в декабре-январе"
– Владимир Чуланов
Он напомнил, что россияне еще могут сделать прививку от гриппа, которая защищает от возможных осложнений.
В этом сезоне в стране циркулируют как вирусы гриппа A, так и B. Кроме того, жители страны болеют риновирусом и коронавирусом. Могут выявляться случаи свиного и гонконгского гриппа.