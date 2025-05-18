XXX Бакинская энергетическая неделя начинается в Азербайджане

В азербайджанской столице 2-4 июня состоится Бакинская энергетическая неделя. Ключевыми мероприятиями станут энергетический форум, а также выставки "Нефть и газ Каспия" и "Энергетика и зеленая энергия".

Бакинская энергетическая неделя откроется сегодня в Азербайджане в 30-й раз, она пройдет со 2 по 4 июня.

Ключевыми мероприятиями международного форума станут юбилейная выставка "Нефть и газ Каспия", 13-я выставка "Энергетика и зеленая энергия" и 30-й Бакинский энергетический форум. Бакинская энергетическая неделя отражает главную тенденцию современной энергетики, в которой тесно связаны традиционные источники энергии и "зеленая" энергетика.

Участие в юбилейном мероприятии принимают 267 компаний из 39 стран - от Европы и Ближнего Востока до Азии и Африки. На форум заявлены компании Германии, Италии, Великобритании, Франции, Японии, США, Турции, Саудовской Аравии, ОАЭ, Казахстана, Узбекистана и других государств. Около 35% участников выставки – новые компании, что указывает на растущий международный интерес к энергетическому потенциалу Азербайджана и его роли в формировании устойчивой и диверсифицированной энергетической архитектуры Евразии.

На форуме в Баку ожидается заключение ряда новых контрактов и меморандумов, охватывающих как традиционную нефтегазовую отрасль, так и проекты в сфере возобновляемых источников энергии.