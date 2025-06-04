Вестник Кавказа

Wizz Air запустит прямые рейсы между Кутаиси и Венецией

Гондольеры в Венеции
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
С декабря 2025 года между Кутаиси и Венецией появятся прямые перелеты. Их будет выполнять авиакомпания Wizz Air.

Между Кутаиси и Венецией запустят прямые рейсы. Их будут выполнять самолеты венгерского лоукостера Wizz Air.

Полеты по маршруту будут осуществляться со 2 декабря дважды в неделю: по вторникам и субботам. Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании уже сейчас.

На данный момент Wizz Air выполняет рейсы из аэропорта Кутаиси по различным направлениям в десятки стран Европы и Ближнего Востока.

