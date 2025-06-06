Вестник Кавказа

Взрыв газа в Армении: двое погибли, 10 человек ранены

Взрыв газа в Армении: двое погибли, 10 человек ранены
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Чамбараке взорвался газ в жилом доме. Есть жертвы и пострадавшие, спасатели продолжают поиски людей под завалами.

В городе Чамбарак в Армении произошел взрыв газа в жилом доме. Как сообщили оперативные службы республики, два человека погибли, 10 получили ранения. 

Согласно оперативным сводкам, взрыв привел к обрушению бетонных перекрытий до четвертого этажа жилого дома на улице Тиграна Великого. Также ущерб нанесен соседнему подъезду. 

Причины инцидента устанавливаются. Сотрудники спасательной службы ищут под завалами еще троих пострадавших.

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