Взрыв газа в Армении: двое погибли, 10 человек ранены

В Чамбараке взорвался газ в жилом доме. Есть жертвы и пострадавшие, спасатели продолжают поиски людей под завалами.
В городе Чамбарак в Армении произошел взрыв газа в жилом доме. Как сообщили оперативные службы республики, два человека погибли, 10 получили ранения.
Согласно оперативным сводкам, взрыв привел к обрушению бетонных перекрытий до четвертого этажа жилого дома на улице Тиграна Великого. Также ущерб нанесен соседнему подъезду.
Причины инцидента устанавливаются. Сотрудники спасательной службы ищут под завалами еще троих пострадавших.