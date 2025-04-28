Вестник Кавказа

Почти 10 человек пострадали при взрыве на заводе в Иране

Почти 10 человек пострадали при взрыве на заводе в Иране
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иранские СМИ сообщают о взрыве, произошедшем в понедельник на одном из заводов республики. В результате ЧП пострадали уроженцы Афганистана.

В Иране 9 июня прогремел взрыв на сталелитейном заводе. Об этом сообщают иранские средства массовой информации.

Происшествие случилось на предприятии Халидабад в районе Имамзаде под Натанзом.

В результате ЧП погибли один человек. Еще семеро пострадали, всех их отправили в медцентры.

Отмечается, что погибший и пострадавшие – уроженцы Афганистана.

Причину взрыва пока установить не удалось.

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