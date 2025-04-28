Почти 10 человек пострадали при взрыве на заводе в Иране

Иранские СМИ сообщают о взрыве, произошедшем в понедельник на одном из заводов республики. В результате ЧП пострадали уроженцы Афганистана.
В Иране 9 июня прогремел взрыв на сталелитейном заводе. Об этом сообщают иранские средства массовой информации.
Происшествие случилось на предприятии Халидабад в районе Имамзаде под Натанзом.
В результате ЧП погибли один человек. Еще семеро пострадали, всех их отправили в медцентры.
Отмечается, что погибший и пострадавшие – уроженцы Афганистана.
Причину взрыва пока установить не удалось.