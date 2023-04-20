Вышла в свет книга экс-главы Дагестана

Муху Алиев написал книгу о перестроечном периоде в СССР, работа была презентована в Махачкале. Количество экземпляров составило 1 тыс книг.

Первый президент Республики Дагестан выпустил свою книгу под названием "Перестройка: риторика и реальность". Презентация состоялась в Махачкале, в стенах Дагестанского государственного университета.

Книгу планируют распространить по образовательным учреждениям и библиотекам республики. В ней экс-глава региона анализирует перестроечный период, говорит о ее противоречиях того времени.

В работе он также посвятил отдельную главу Дагестану. Всего издано 1 тыс экземпляров.

Стоит добавить, что Алиев занимал пост президента республики с 2006 по 2010 год.