На большие экраны в России выйдет ремейк картины "Гостья из будущего" 

Опубликовано: 23:16, 20 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Скриншот видео с YouTube-канала "В Рейтинг"

Уже в нынешнем году на большие экраны в России выйдет римейк знаменитой кинокартины советских времен "Гостья из будущего", по книге фантаста Кира Булычева. Ремейк будет адаптирован под современную молодежь, название у него будет другое.

В конце нынешнего 2023 года в российский прокат выйдет римейк хорошо известного в советские времена пятисерийного телефильма "Гостья из будущего", снятого по фантастической повести Кира Булычева из цикла об Алисе Селезневой "Сто лет тому вперед" в 1985 году.

Кстати, называться новая картина будет так же, как оригинальное произведение Булычева – "Сто лет тому вперед". Снимает фильм режиссер Александр Андрющенко, известный по кинофильмам "Чики" и "Лед 2".

Конечно, изменится и время действия – оно будет нашим, а значит, Алиса Селезнева прибудет из 2123 года. Персонажам фильма, как и прежде, предстоит вступить в схватку с космическими пиратами, передает портал Юга.ру.

Другими будут и герои нового кинофильма - нового Колю Герасимова сыграет Марк Эйдельштен, а Алису Селезневу воплотит на экране Даша Верещагина. Персонажами кинокартины станут Константин Хабенский, Виктория Исакова, Федор Бондарчук, Александр Петров, Юра Борисов.

Всероссийская премьера ленты ожидается в конце декабря 2023 года.