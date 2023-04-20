На большие экраны в России выйдет ремейк картины "Гостья из будущего" 

В конце нынешнего 2023 года в российский прокат выйдет римейк хорошо известного в советские времена пятисерийного телефильма "Гостья из будущего", снятого по фантастической повести Кира Булычева из цикла об Алисе Селезневой "Сто лет тому вперед" в 1985 году.
Кстати, называться новая картина будет так же, как оригинальное произведение Булычева – "Сто лет тому вперед". Снимает фильм режиссер Александр Андрющенко, известный по кинофильмам "Чики" и "Лед 2".
Конечно, изменится и время действия – оно будет нашим, а значит, Алиса Селезнева прибудет из 2123 года. Персонажам фильма, как и прежде, предстоит вступить в схватку с космическими пиратами, передает портал Юга.ру.
Другими будут и герои нового кинофильма - нового Колю Герасимова сыграет Марк Эйдельштен, а Алису Селезневу воплотит на экране Даша Верещагина. Персонажами кинокартины станут Константин Хабенский, Виктория Исакова, Федор Бондарчук, Александр Петров, Юра Борисов.
Всероссийская премьера ленты ожидается в конце декабря 2023 года.