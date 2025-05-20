Вступительный экзамен в вуз впервые пройдет на освобожденных землях Азербайджана

Первый вступительный экзамен в университет на освобожденных территориях Азербайджана состоится 25 мая. Он пройдет в Карабахском университете в Ханкенди.

В воскресенье 25 мая 51 абитуриент будет принимать участие в сдаче вступительного экзамена в Ханкенди. Об этом рассказали в Государственном экзаменационном центре Азербайджана.

В ведомстве подчеркнули, что это первый вступительный экзамен, который проводится на освобожденных от оккупации территориях АР.

Экзамен состоится в Карабахском университете. На него соберутся абитуриенты, живущие в Ханкенди, Ходжалы, Агдере, Шуше и Лачыне.

Кроме того, вступительный экзамен в Ханкенди будут сдавать и выпускники 2025 года физулинской средней школы имени М.Улугбека, джебраильской средней школы имени М.Мехдизаде и средней школы села Агалы в Зангилане.

В центре уточнили, что для въезда в Ханкенди абитуриентам и родителям, которые сопровождают их, понадобится экзаменационные документы, а также документы, удостоверяющие личность.