Встречу лидеров России и США обсудили Фидан и Рубио

Сегодня состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств Турции и США. Стороны обсудили ряд важных вопросов, включая ситуацию вокруг Украины, Сирии и ядерной программы Ирана.

Во вторник, 19 августа, глава МИД Турции Хакан Фидан и госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио провели телефонный разговор. Об этом сказано в сообщении, распространенном турецким министерством.

В ходе беседы обсуждались переговоры между Россией и Украиной, ситуация в Сирии и вопросы, связанные с иранской ядерной программой.

Особое внимание было отведено встрече президентов России и США, прошедшей в конце минувшей неделе на Аляске.

Обсуждая украинское урегулирование, Фидан отметил, что Турция готова оказать любое содействие для того, что разрешить данный конфликт.

В свою очередь, в Госдепе уточнили, что разговор руководителей внешнеполитических ведомств носил консультационный характер и был направлен на координацию усилий по урегулированию региональных конфликтов.