США и Турция работают над вопросом поставок F-35

Анкара и Вашингтон движутся к решению проблемы с поставками F-35. Ранее Турция была исключена из проекта истребителя пятого поколения.

США и Турция находятся в контакте по вопросу возвращения Анкары в проект F-35, стороны работают над решением проблемы, заявил посол Соединенных Штатов Том Баррак.

"Вопросы F-35, F-16 и С-400, ставшие когда-то политическими трениями, имеют решение. Особенно сейчас, когда мы наращиваем объем торговли до $100 млрд в год и когда НАТО все больше ожидает от Турции помощи, советов и поддержки"

– Том Баррак

Как отметил Баррак, проблемная ситуация между сторонами возникла из-за недопонимания, но спустя 10 лет ситуация изменилась.

Напомним, что Вашингтон в 2019 году исключил Анкару из проекта истребителя пятого поколения F-35 после покупки Турцией российских систем ПВО С-400. С тех пор Анкара призывала вернуть страну в проект, намереваясь приобрести американские самолеты для нужд ВВС.