Встреча ОПЕК+ может состояться на день раньше

Страны ОПЕК+ могут перенести запланированную встречу с 6 на 5 июля, пишет Bloomberg. Стороны обсудят очередное повышение добычи нефти.

Запланированная на 6 июля встреча восьми стран ОПЕК+ может пройти на день раньше, передает Bloomberg со ссылкой на участников.

Возможный перенос онлайн-встречи восьми стран ОПЕК+ связан с проблемами с расписанием, говорится в сообщении. Обсуждается наращивание уровня нефтедобычи на 411 тыс баррелей в сутки в августе.

ОПЕК+ включает Россию, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман, Ирак, Саудовскую Аравию и Алжир.

С мая 2025 года страны организации постепенно стали наращивать добычу нефти, на 411 тыс баррелей ежесуточно. Ограничения по добыче в рамках ОПЕК+ ранее были введены добровольно.