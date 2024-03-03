Вестник Кавказа

Встреча ОПЕК+ может состояться на день раньше

Встреча ОПЕК+ может состояться на день раньше
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Страны ОПЕК+ могут перенести запланированную встречу с 6 на 5 июля, пишет Bloomberg. Стороны обсудят очередное повышение добычи нефти.

Запланированная на 6 июля встреча восьми стран ОПЕК+ может пройти на день раньше, передает Bloomberg со ссылкой на участников.

Возможный перенос онлайн-встречи восьми стран ОПЕК+ связан с проблемами с расписанием, говорится в сообщении. Обсуждается наращивание уровня нефтедобычи на 411 тыс баррелей в сутки в августе.

ОПЕК+ включает Россию, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман, Ирак, Саудовскую Аравию и Алжир.

С мая 2025 года страны организации постепенно стали наращивать добычу нефти, на 411 тыс баррелей ежесуточно. Ограничения по добыче в рамках ОПЕК+ ранее были введены добровольно. 

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