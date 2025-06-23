Нефть и газ подешевели после перемирия Израиля и Ирана

На фоне объявленного перемирия Ирана и Израиля цены на нефть и газ упали. Нефть марки Brent опустилась ниже $67 за баррель. Обвалились фьючерсы на газ.

Цены на нефть и газ обвалились после объявленного перемирия между Израилем и Ираном, свидетельствуют данные торгов.

Так, стоимость нефти марки Brent сегодня утром торговалась ниже $68 за баррель. Позже цена на данную марку впервые с 11 июня опустилась ниже $67 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах товарной биржи в Нью-Йорке подешевели на $3,55 (5,18%) – до $64,96 за баррель.

Что касается газа, то цены на июньский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах упали на 11,78% в начале торгов – до 35,75 евро за 1МВТ/ч или $436,15 за 1 тыс кубометров.

Почему так быстро подешевела нефть?

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" объяснил откат нефтяных котировок к доконфликтным уровням ставшей очевидной для трейдеров деэскалацией ирано-израильского военного конфликта.

"Уже накануне вечером, когда Иран атаковал американскую военную базу в Дохе, котировки пошли вниз, поскольку было понятно, что ответ иранский удар – очень слабый, скорее символический. Также появились информационные сообщения, что Иран заранее уведомил и власти Катара, и даже Вашингтон об этой ракетной атаке по базе Аль-Удейд. Смысл "я даю военный ответ, но очень слабый, чтобы не было эскалации", немедленно было считано рынком как сигнал, что конфликт подходит к концу. Поэтому и нефть стала дешеветь, и газ тоже", - сказал он.

Экономист отметил, что динамика нефтяных котировок остается неопределенной из-за неясности, насколько стабильным будет перемирие между Израилем и Ираном. "Рынок будет наблюдать за развитием событий на Ближнем Востоке. Сейчас, возможно, установится какая-то пауза, во время которой ближневосточный фактор уже не будет ключевым для мирового рынка. Но через месяц или год может начаться следующее обострение – уже сейчас очевидно, что ни Иран своих целей не достиг, ни Израиль, так как иранская ядерная программа вполне еще существует. В таком случае риски для экспорта нефти из Персидского залива вновь вырастут и нефть будет дорожать", - пояснил Станислав Митрахович.

"Во время паузы на рынок будут влиять другие факторы: что будет делать ОПЕК+, будет ли Трамп упорствовать в торговых войнах или же начнет заключать какие-то торговые перемирия. Поэтому теперь мировой рынок следит за тем, начнется ли какой-то новый этап конкурентной борьбы Трампа с Китаем и Европой через тарифы – если начнется, будет снижаться мировая торговля, а вместе с ней и спрос на энергию, из-за чего цены на нефть будут падать. Если же получится установить некое большое перемирие или будет объявлено о большой сделке между Америкой и Китаем, Америкой и Европой, то, напротив, цены на нефть могут резко вырасти", - сообщил экономист.