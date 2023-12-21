Всемирный день снега 2024 отметят турниром на курорте Архыз

Состязания по горным лыжам и сноуборду среди любителей проведут на трассах Архыза в День снега. К ним смогут присоединиться и взрослые, и дети с трех лет.
Самый зимний международный праздник День снега отметят на курорте "Архыз" в КЧР в воскресенье. Подробности рассказали в его пресс-службе.
С утра здесь пройдут любительские соревнования. Любители смогут посоревноваться в катании на горных лыжах и сноуборде.
Каждый спортсмен выполнит два заезда. Итоговым результатом станет среднее время.
Всех участников разделят на пять групп:
- дети-дошкольники от 3 лет;
- юниоры;
- юниорки;
- мужчины;
- женщины.
К юниорам и юниоркам относятся мальчики и девочки в возрасте с 8 до 18 лет.
Для участия надо пройти регистрацию. Победители получат призы уже на финише.
Когда отмечается Всемирный день снега?
Праздник появился в 2012 году. Его отмечают любители зимнего спорта каждый год, в предпоследнее воскресенье января.
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