Всемирный день снега 2024 отметят турниром на курорте Архыз

Состязания по горным лыжам и сноуборду среди любителей проведут на трассах Архыза в День снега. К ним смогут присоединиться и взрослые, и дети с трех лет.

Самый зимний международный праздник День снега отметят на курорте "Архыз" в КЧР в воскресенье. Подробности рассказали в его пресс-службе.

С утра здесь пройдут любительские соревнования. Любители смогут посоревноваться в катании на горных лыжах и сноуборде.

Каждый спортсмен выполнит два заезда. Итоговым результатом станет среднее время.

Всех участников разделят на пять групп:

дети-дошкольники от 3 лет;

юниоры;

юниорки;

мужчины;

женщины.

К юниорам и юниоркам относятся мальчики и девочки в возрасте с 8 до 18 лет.

Для участия надо пройти регистрацию. Победители получат призы уже на финише.

Когда отмечается Всемирный день снега?

Праздник появился в 2012 году. Его отмечают любители зимнего спорта каждый год, в предпоследнее воскресенье января.