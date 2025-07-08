Всех пострадавших от отравления водой в Дагестане выписали из больницы

Спустя две недели после первого случая все пострадавшие от массового отравления в Магарамкентском районе выписаны домой из больницы.

Все жители Дагестана, пострадавшие от массового отравления водопроводной водой, на сегодняшний день завершили лечение в больнице и отправлены домой, рассказали в Минздраве Дагестана.

"В настоящее время из стационара Магарамкентской Центральной районной больницы выписаны оставшиеся 15 детей, госпитализированные в медучреждение после отравления питьевой водой"

– представитель Минздрава РД

Сообщения о множестве больных с симптомами острой кишечной инфекции в пяти селах Магарамкентского района появились 7 июля, сообщает "Интерфакс". ЧП коснулось жителей сел Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент. В общей сложности заболели 450 человек, причем подавляющее большинство – 422 – дети.

Выяснено, что возбудитель заболевания попал в воду в результате аварии на участке водовода от Джепельского водоисточника до села Гиляр. Открыто уголовное дело, в его рамках арестован директор районного ЖКХ, прошли также обыски в администрации района.