Время транзита грузов по ж/д путям Грузии сократится в два раза

Модернизация системы железнодорожных дорог в Грузии поможет сократить время транзита грузов через страну с 2026 года. С таким заявлением выступил гендиректор "Грузинской железной дороги" Лаша Абашидзе на "Тбилисском форуме Шелкового пути".

С 2026 года Грузия сможет обеспечить более быстрый транзит грузов по железным дорогам страны. Об этом сообщил гендиректор "Грузинской железной дороги" Лаша Абашидзе на "Тбилисском форуме Шелкового пути". По его словам, время транспортировки сократится в два раза - с 24 до 12 часов.

"В результате полной модернизации системы и ее цифровизации текущий срок, который составляет 24 часа, включая таможенное оформление на границе, должен быть значительно сокращен. Со следующего года мы сократим это время до 12 часов"

– Лаша Абашидзе

В уменьшении времени перевозок поможет, в первую очередь, новая ж/д ветка. Она проходит по маршруту Квишхети-Харагаули-Зестафони. По пути следования на линии построены мосты и тоннели, которые помогут значительно увеличить скорость прохождения ж/д составов через горную местность.

Пока ветка работает в тестовом режиме. Запустить ее планируют с 2026 года.