Грузия договорилась о сотрудничестве со Словакией

Тбилиси и Братислава укрепляют сотрудничество. Подписаны соглашения об экономическом партнерстве, а также прорабатывается запуск прямого авиасообщения между странами.

Грузия будет сотрудничать со Словакией по ряду направлений. Главы экономических ведомств двух стран Геннадий Арвеладзе и Владимир Симоняк подписали соглашения о партнерстве.

Согласно данным медиа, Грузия и Словакия будут развивать сотрудничество в экономике, технологиях и других сферах.

Главы министерств также затронули тему запуска прямого авиасообщения между Братиславой и Тбилиси, а также перспективы организации заседания комиссии по экономическому партнерству в начале 2026 года.