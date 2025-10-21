Вестник Кавказа

Грузия договорилась о сотрудничестве со Словакией

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тбилиси и Братислава укрепляют сотрудничество. Подписаны соглашения об экономическом партнерстве, а также прорабатывается запуск прямого авиасообщения между странами.

Грузия будет сотрудничать со Словакией по ряду направлений. Главы экономических ведомств двух стран Геннадий Арвеладзе и Владимир Симоняк подписали соглашения о партнерстве. 

Согласно данным медиа, Грузия и Словакия будут развивать сотрудничество в экономике, технологиях и других сферах. 

Главы министерств также затронули тему запуска прямого авиасообщения между Братиславой и Тбилиси, а также перспективы организации заседания комиссии по экономическому партнерству в начале 2026 года.

