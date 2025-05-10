Вестник Кавказа

Возвращение жителей в Кенгерли в Агдаме продолжается

Возвращение жителей в Кенгерли в Агдаме продолжается
© Фото: Trend
Сегодня население села Кенгерли в Азербайджане возрастет - в населенный пункт вернутся 37 семей. Кенгерли восстанавливается после многолетней оккупации.

Бывшие вынужденные переселенцы в Азербайджане продолжают возвращаться в родные места, 30 июня очередная группа переезжает в Кенгерли.

Возвращение жителей в село Кенгерли Агдамского района Азербайджана началось в мае 2025 года. Сегодня в заново отстроенный населенный пункт вернутся 37 семей в составе 153 человек. Ранее эти семьи временно проживали в различных регионах республики, зачастую в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

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