Возвращение жителей в Кенгерли в Агдаме продолжается

Сегодня население села Кенгерли в Азербайджане возрастет - в населенный пункт вернутся 37 семей. Кенгерли восстанавливается после многолетней оккупации.
Бывшие вынужденные переселенцы в Азербайджане продолжают возвращаться в родные места, 30 июня очередная группа переезжает в Кенгерли.
Возвращение жителей в село Кенгерли Агдамского района Азербайджана началось в мае 2025 года. Сегодня в заново отстроенный населенный пункт вернутся 37 семей в составе 153 человек. Ранее эти семьи временно проживали в различных регионах республики, зачастую в общежитиях, санаториях и административных зданиях.