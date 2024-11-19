ВОЗ сокращает число сотрудников и департаментов из-за США

Из-за решения США приостановить финансирование ВОЗ пришлось уменьшить число департаментов с 76 до 34. Сокращения также коснулись исполнительного руководства организации.

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пришлось сократить количество департаментов с 76 до 34 из-за нехватки финансирования, заявил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он уже сообщал о будущих сокращениях из-за недостатка средств после того, как президент США Дональд Трамп приостановил финансирование ВОЗ. По словам Гебрейесуса, сокращения коснулись и исполнительного руководства организации: их число снизилось с 14 до 7.

ВОЗ предпринял меры по сокращению расходов на поездки, закупки и досрочный выход на пенсию, передал глава организации.

"Эти меры помогли сократить разрыв, но тем не менее у нас нет альтернативы, кроме как сократить численность наших сотрудников"

- Тедрос Адханом Гебрейесус

Он добавил, что из-за решения Дональда Трампа пациенты примерно в 70 странах не могут получить лечение. Кроме того, из-за политики США закрываются медицинские учреждения и врачи теряют работу.

Напомним, что ВОЗ не хватает в районе $1,9 млрд (примерно 45%) для финансирования сокращенного варианта бюджета на 2026 и 2027 год.