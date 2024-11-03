"Восьмерка" ОПЕК+ планирует увеличить добычи нефти в сентябре на 548 тыс б/с

Восемь ОПЕК+ пришли к согласию об увеличении добычи нефти в сентябре на 548 тыс баррелей в сутки. Онлайн-встреча по этому вопросу запланирована на 3 августа.

Восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, РФ, ОАЭ, Оман, Казахстан, Ирак, Алжир и Кувейт) пришли к принципиальному согласию о том, чтобы в сентябре нарастить добычу нефти на 548 тыс баррелей в сутки, пишет со ссылкой на одного из делегатов агентство Bloomberg.

Решение об увеличении добычи может быть утверждено на онлайн-встрече, которая состоится 3 августа.

Отметим, что ранее "восьмерка" ОПЕК плюс панировала наращивать нефтедобычу на 130-140 тыс б/с ежемесячно, однако в последние три месяца рост составил по 411 тыс б/с, в августе - 548 тыс б/с. Те же планы у стран альянса и на сентябрь.