Страны ОПЕК+ обсудят наращивание нефтедобычи в сентябре

Участники ОПЕК+ могут договориться об увеличении добычи нефти на 548 тыс баррелей в сутки в сентябре.

Восемь стран ОПЕК+ обсудят перспективы наращивания добычи нефти в сентябре. Речь идет о дополнительных 548 тыс баррелей в сутки.

Ранее участники нефтяного альянса последовательно повышали добычу. Так, в апреле были достигнуты договоренности о росте производства на 138 тыс баррелей в сутки. В августе показатели составили 548 тыс баррелей в сутки.

В ОПЕК+ объяснили августовское увеличение факторами рисков на нефтяном рынке.

В середине июля стало известно, что РФ нарастила экспорт нефти. Это произошло на ослабления квот, а также временных остановок НПЗ.

Напомним, что в ОПЕК+ входят Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман.