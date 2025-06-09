Вестник Кавказа

Страны ОПЕК+ обсудят наращивание нефтедобычи в сентябре

Страны ОПЕК+ обсудят наращивание нефтедобычи в сентябре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Участники ОПЕК+ могут договориться об увеличении добычи нефти на 548 тыс баррелей в сутки в сентябре.

Восемь стран  ОПЕК+ обсудят перспективы наращивания добычи нефти в сентябре. Речь идет о дополнительных 548 тыс баррелей в сутки.

Ранее участники нефтяного альянса последовательно повышали добычу. Так, в апреле были достигнуты договоренности о росте производства на  138 тыс баррелей в сутки. В августе показатели составили 548 тыс баррелей в сутки. 

В ОПЕК+ объяснили августовское увеличение факторами рисков на нефтяном рынке. 

В середине июля стало известно, что РФ нарастила экспорт нефти. Это произошло на ослабления квот, а также временных остановок НПЗ. 

Напомним, что в ОПЕК+ входят Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман.

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