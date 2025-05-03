Вопросы региональной безопасности обсудили Азербайджан и ЕС

Министр иностранных дел Азербайджана поговорил по телефону с главой евродипломатии. Центральной темой беседы стали вопросы безопасности на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.
В пятницу, 20 июня, состоялся телефонный разговор главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова и верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кайи Каллас. Об этом сказано на портале азербайджанского внешнеполитического ведомства.
Центральной темой беседы стала нынешняя ситуация в сфере безопасности. В частности, собеседники подчеркнули, что данный конфликт необходимо урегулировать исключительно путем дипломатии.
"Была отмечена важная роль, которую сыграл Азербайджан в эвакуации иностранных граждан, в том числе граждан государств-членов Европейского Союза, из Ирана"
– МИД АР
Помимо этого, Байрамов и Каллас поговорили на другие темы, которые представляют интерес для обеих сторон.