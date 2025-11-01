Володин прояснил, какие иностранные водительские права могут признать в России

Статус русского языка в стране может стать ключевым фактором в признании водительских удостоверений иностранных граждан, сообщил председатель Госдумы.

Глава нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин разъяснил возможные изменения в порядке признания иностранных прав. Ключевым критерием может стать закрепление русского языка на уровне национального законодательства, то есть язык должен иметь статус официального.

Данный аспект спикер Госдумы называл "базовым", ввиду потенциала упрощения процесса признания документов при вынесении решения в пользу предложенной на заседании инициативы.

"Если русский язык изучается в школах, если он имеет официальный статус в стране, тогда мы с вами идем на то, чтобы (водительские) права граждан этой страны были признаны"

– Вячеслав Володин

Подобным статусом русский язык обладает в Абхазии, Южной Осетии, Таджикистане, Казахстане, Кыргызстане и Беларуси.

Однако протокол осуществления трудовой деятельности, связанной с вождением, для граждан других стран останется неизменным: иностранцам все также придется получать российское водительское удостоверение.