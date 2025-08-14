В отели можно будет заселиться по загранпаспорту и водительским правам в России

Кабмин выпустил постановление о том, что граждане России при процедуре заселения в отели могут использовать загранпаспорт и водительские права. Такое сообщение опубликовали на официальном сайте правительства РФ.
"При заселении в гостиницу для удостоверения личности гражданина наряду с паспортом теперь можно будет использовать загранпаспорт, а с 1 января 2026 года - водительское удостоверение"
– Кабмин РФ
В сообщении подчеркивается, что сделано это с целью упрощения всей процедуры, как для работников гостиниц, так и для постояльцев. В пресс-службе правительства отметили, что для отелей уже разработан план действий на случай внештатных ситуаций и сбоев в работе.
Вопросами разработки процедуры заселения по водительским правам займется МВД. Проверить, не фальшивые ли права, в гостиницах смогут по базам ГАИ.