Вокруг села Сарыджалы в Карабахе идет расчистка от мин

В Азербайджане продолжают борьбу с минных загрязнением на освобожденных территориях. О том, как идет процесс в районе села Сарыджады, рассказали в Агентстве по разминированию АР.

Глава группы разминирования Агентства по разминированию (ANAMA) Халиг Зульфугаров сообщил о процессе расчистки от мин территории вокруг села Сарыджалы Агдамского района.

Прежде всего он отметил, что территория Сарыджалы, в соответствии с государственным заданием по реконструкции села, была ранее освобождена от мин, в селе построены дома, возвращается население. Сейчас вокруг села Сарыджалы для обеспечения безопасности расчищаются дополнительные территории.

"В работах по очистке, наряду с группой по разминированию Aгентства по разминированию, также задействованы механические средства разминирования, а также специально обученные собаки - саперы"

– Халиг Зульфугаров

Он добавил, что площадь, подлежащая очистке от мин, является территорией бывшей линии соприкосновения, мины и боеприпасы здесь обнаруживаются регулярно.

"Она считается одной из самых загрязненных минами, неразорвавшимися боеприпасами территорий. В течение дня обнаруживаются противопехотные, противотанковые мины, а также неразорвавшиеся боеприпасы различного назначения"

– Халиг Зульфугаров