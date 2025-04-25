Вокруг села Сарыджалы в Карабахе идет расчистка от мин

Глава группы разминирования Агентства по разминированию (ANAMA) Халиг Зульфугаров сообщил о процессе расчистки от мин территории вокруг села Сарыджалы Агдамского района.
Прежде всего он отметил, что территория Сарыджалы, в соответствии с государственным заданием по реконструкции села, была ранее освобождена от мин, в селе построены дома, возвращается население. Сейчас вокруг села Сарыджалы для обеспечения безопасности расчищаются дополнительные территории.
"В работах по очистке, наряду с группой по разминированию Aгентства по разминированию, также задействованы механические средства разминирования, а также специально обученные собаки - саперы"
– Халиг Зульфугаров
Он добавил, что площадь, подлежащая очистке от мин, является территорией бывшей линии соприкосновения, мины и боеприпасы здесь обнаруживаются регулярно.
"Она считается одной из самых загрязненных минами, неразорвавшимися боеприпасами территорий. В течение дня обнаруживаются противопехотные, противотанковые мины, а также неразорвавшиеся боеприпасы различного назначения"
– Халиг Зульфугаров