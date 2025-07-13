Военное сотрудничество обсудили главы Минобороны России и Ирана

Глава российского оборонного ведомства провел встречу с иранским коллегой. Она прошла накануне в столице России.

В Москве прошла встреча глав Минобороны России и Ирана Андрея Белоусова и Азиза Насирзаде. Об этом поведал 21 июля посол Исламской Республики в РФ Казем Джалали.

Он подчеркнул, что центральной темой встречи стало взаимодействие двух стран в военной сфере.

"Целью встречи было укрепление двустороннего сотрудничества в оборонной и военной сферах"

– иранский дипломат

Он также добавил, что руководитель оборонного ведомства присутствовал на встрече советника верховного лидера ИРИ Али Лариджани и президента России Владимира Путина, прошедшей в Кремле накануне.



