Владимир Путин принял в Кремле "правую руку" Али Хаменеи

Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле со старшим советником верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Али Лариджани, об этом проинформировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня принял в Кремле старшего советника верховного руководителя Исламской Республики Иран Али Лариджани"
– Дмитрий Песков
Как сообщил официальный спикер Кремля, Лариджани представил главе РФ оценки Тегераном обострившейся обстановки в регионе, а также ситуацию вокруг иранской ядерной проблемы.
Напомним, что 12-дневная война Израиля и Ирана продолжалась началась 13 июня с ударов еврейского государства по целям в Исламской Республике. Поддержку Израилю оказали США, которые 22 июня также нанесли удары по ряду объектов иранской ядерной программы.