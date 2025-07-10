Вестник Кавказа

Владимир Путин принял в Кремле "правую руку" Али Хаменеи

Владимир Путин принял в Кремле "правую руку" Али Хаменеи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Владимир Путин обсудил со старшим советником Али Хаменеи ситуацию вокруг иранского атома, а также обстановку в регионе.

Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле со старшим советником верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Али Лариджани, об этом проинформировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 

"Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня принял в Кремле старшего советника верховного руководителя Исламской  Республики Иран Али Лариджани" 

– Дмитрий Песков 

Как сообщил официальный спикер Кремля, Лариджани представил главе РФ оценки Тегераном обострившейся обстановки в регионе, а также ситуацию вокруг иранской ядерной проблемы. 

Напомним, что 12-дневная война Израиля и Ирана продолжалась началась 13 июня с ударов еврейского государства по целям в Исламской Республике. Поддержку Израилю оказали США, которые 22 июня также нанесли удары по ряду объектов иранской ядерной программы.

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