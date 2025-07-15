Вестник Кавказа

Иран восстановил системы ПВО после ударов Израиля

Иран восстановил системы ПВО после ударов Израиля
© Фото: Mehr
Адмирал Махмуд Мусави: поврежденные системы ПВО Ирана были заменены и возвращены на боевое дежурство.

Армия Ирана смогла вернуть боеспособность поврежденным системам ПВО после ударов Израиля в ходе 12-дневной войны, заявил заместитель командующего армией Ирана адмирал Махмуд Мусави. 

"Противник стремился уничтожить оборонный потенциал Ирана, и часть наших систем была повреждена в этой войне, но благодаря усилиям моих товарищей поврежденные системы были заменены и размещены в заранее подобранных местах"

– Махмуд Мусави

Как сообщил Мусави, первые удары ЦАХАЛ были направлены против систем ПВО Исламской Республики, однако войска Ирана смогли обеспечить боеспособность систем. 

Напомним, что 12-дневная война Израиля и Ирана продолжалась началась 13 июня с ударов еврейского государства по целям в Исламской Республике. Поддержку Израилю оказали США, которые 22 июня также нанесли удары по ряду объектов иранской ядерной программы.

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