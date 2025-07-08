На Каспии пройдут российско-иранские военные учения

Россия и Иран уже завтра начнут совместные военные учения на Каспии. Они будут длиться в течение нескольких дней.

В начале следующей недели в Каспийском море стартуют совместные российско-иранские военные учения. Об этом пишет иранская пресса.

Учения начнутся в понедельник, 21 июля.

"Учения состоятся при участии ВМС армии, Корпуса стражей исламской революции, ВМС Российской Федерации и наблюдателей из стран прикаспийского региона"

– агентство Tasnim

Учения будут длиться три дня. Их цель – повысить уровень морской безопасности и взаимодействия двух стран.