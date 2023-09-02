Военно-Грузинская дорога снова встала из-за натиска снежной стихии

Мощный снегопад, обрушившийся на высокогорье в Грузии, снова закрыл проезд по Военно-Грузинской дороге для грузовиков, сообщили сегодня утром в пресс-службе МЧС по Северной Осетии.

Непогода, пришедшая в грузинское высокогорье, сегодня снова стала причиной приостановки движения грузовиков по Военно-Грузинской дороге из РФ в Грузию, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств... запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из РФ с 06:45 мск 12 декабря"

- МЧС по Северной Осетии

Сайт центра организации дорожного движения Северной Осетии сообщает, что сейчас в электронной очереди на выезд из России в Грузию зарегистрировано 3,2 тыс грузовиков, передает "Интерфакс".

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", накануне грузинское Национальное агентство окружающей среды предупредило, что в ближайшее время в восточной Грузии ожидается серьезное ухудшение погоды, которое может вызвать перебои с движением на ряде автодорог страны. Также грузинские синоптики прогнозировали мощный снегопад в высокогорье, не исключая схода лавин.