Арестован бывший мэр Магаса

В Ингушетии задержан экс-мэр республиканский столицы. Он подозревается в крупном хищении денежных средств.

В Ингушетии арестован на два месяца бывший мэр Магаса Усман Аушев. Об этом сказано в сообщении, размещенном в Telegram-канале Mash Gor.

Бывшего градоначальника подозревают в крупных хищениях из бюджета и превышении полномочий. Согласно предварительной информации, он устраивал махинации через благотворительный фонд.

Напомним, Аушев возглавлял мэрию Магаса с лета 2020 года по февраль 2023 года. После него пост руководителя администрации занял его заместитель Зайт Орцханов.