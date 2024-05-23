Вестник Кавказа

Арестован бывший мэр Магаса

Усман Аушев
© Фото: сайт мэрии Магаса
В Ингушетии задержан экс-мэр республиканский столицы. Он подозревается в крупном хищении денежных средств.

В Ингушетии арестован на два месяца бывший мэр Магаса Усман Аушев. Об этом сказано в сообщении, размещенном в Telegram-канале Mash Gor.

Бывшего градоначальника подозревают в крупных хищениях из бюджета и превышении полномочий. Согласно предварительной информации, он устраивал махинации через благотворительный фонд.

Напомним, Аушев возглавлял мэрию Магаса с лета 2020 года по февраль 2023 года. После него пост руководителя администрации занял его заместитель Зайт Орцханов.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
970 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Почему житель армянского Капана поджег машину мэра?

Почему житель армянского Капана поджег машину мэра?

Поддельную газировку разливали в Северной Осетии

Поддельную газировку разливали в Северной Осетии

В Армении арестовали сепаратиста Давида Саркисяна

В Армении арестовали сепаратиста Давида Саркисяна

В Армении развернулась &quot;охота&quot; на сепаратистов

В Армении развернулась "охота" на сепаратистов

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы