Вестник Кавказа

Иран посетили 6 млн зарубежных туристов за год

Иран посетили 6 млн зарубежных туристов за год
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Туристический поток в Иран в течение года значительно вырос по сравнению с предыдущими показателями. В 2023 году республику посетили порядка 6 млн зарубежных туристов.

Иран привлекает все больше туристов. По информации всемирной туристической организации ООН, в Исламскую Республику в прошлом году приехали почти 6 млн зарубежных путешественников.

Как сообщается в статистических данных организации, в 2023 году в ИРИ приехали на 41% больше туристов, чем в позапрошлом году.

Сообщается, что турпоток в 2022 году составил чуть больше 4 млн человек.

Рост числа зарубежных путешественников связан с восстановлением туристической отрасли после пандемии коронавируса. Таким образом, количество туристических посещений в республику выросло более чем в 4 раза.

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