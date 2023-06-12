Власти Ирана отменяют въездные визы для туристов

Власти Ирана приняли решение уже с 4 февраля в одностороннем порядке отменить въездные визы для туристов из 28 стран, сообщил замглавы МИД ИРИ.

Иран открывает страну для туристов: уже с 4 февраля въехать в ИРИ без визы в одностороннем порядке смогут туристы из 28 стран, заявил заместитель главы МИД страны по консульским вопросам Алиреза Бейкдели.

"Гражданам из 28 стран, которые собираются посетить в Иран в туристических целях, больше не будет нужна виза с 4 февраля 2024 года. Туристы смогут приехать в Иран, только купив билет, не оформляя визы"

- Алиреза Бейкдели

В списке новых безвизовых стран - Бахрейн, Беларусь, Босния и Герцеговина, Бразилия, Бруней, Вьетнам, Зимбабве, Индия, Индонезия, Камбоджа, Катар, Кувейт, Кыргызстан, Мавритания, Маврикий, Мексика, ОАЭ, Перу, Саудовская Аравия, Сейшельские острова, Сингапур, Сербия, Танзания, Тунис, Узбекистан, Хорватия и Япония, передает иранское информационное агентство Tasnim.

России в этом списке нет, хотя это и понятно: Россия и Иран запустили безвизовый групповой туристический обмен с 1 августа, и хотя страны уже обменялись первыми туристами, однако по сути пока он не работает: иранские туристы в массе своей не поехали в Россию, а выбрали Саудовскую Аравию, которая предложила им хорошие условия, - сетуют эксперты.

В то же время иранское агентство отмечает, что Иран за первые 11 месяцев 2023 года посетили более 5 млн иностранных туристов, рост въездного туризма в стране составил 42%.