Отдых в Иране: что нужно знать туристу

Чтобы отдохнуть в Иране, необходимо получить туристическую визу. Ее можно оформить в аэропорту или заранее - в иранском посольстве в Москве и некоторых других российских городах, где есть консульства ИРИ. Что еще нужно знать об ИРИ, в чем ходить там туристам, когда лучше туда лететь, какую валюту лучше брать – расскажем в этом материале.

Иран – исламское государство со своими законами и традициями, которые распространяются и на туристов. Это страна с более чем в пятитысячелетней историей, поэтому там множество достопримечательностей как рукотворных, так и природных. Иран находится сразу в четырех климатических зонах. Здесь каждый может найти любимый вид отдыха: и горнолыжник, и дайвер. Продажа и употребление алкоголя в Иране официально запрещены.

На каком языке говорят в Иране?

Мало кто из иранцев говорит по-английски, но это не значит, что вы не найдете общего языка с местными жителями. Про их гостеприимство и готовность помочь иностранцам слагают легенды. При общении в ход идут смесь разных языков, жесты и мимика. Будьте уверены, что не заблудитесь ни в иранской столице, ни в деревне. Иранцы очень теплые и гостеприимные. Достаточно подружиться, и они поведут вас на прогулку и пригласят перекусить. Иранцы любят иностранных туристов.

Что нельзя фотографировать в Иране?

В Иране запрещена фотосъемка военных и правительственных объектов, а в некоторых особых местах для ее осуществления необходимо специальное разрешение.

Интернет в Иране

Telegram, Youtube и другие популярные мессенджеры и сайты время от времени фильтруются. Обеспечить доступ к этим платформам позволит VPN. В гостиницах, апартаментах, хостелах и общежитиях как правило доступен Wi-Fi, но его качество может быть разным. Чтобы постоянно быть на связи со стабильным интернетом (4G и 5G) можно приобрести сим-карту любого из местных операторов.

Транспорт в Иране

Установите приложение для заказа такси. Это упростит передвижение по Тегерану и другим крупным городам, а также позволит оплачивать поездку по фиксированному тарифу. Но общественный транспорт (автобусы и метро) работает стабильно и позволит вам сэкономить. При этом придется привыкнуть к стихийному дорожному движению, что характерно для крупных городов: Тегерана, Тебриза, Исфахана, Шираза, Мешхеда и других. Местные автомобилисты не уделяют особого внимания правилам вождения и создают трудности для пешеходов. Без опыта вождения транспортного средства в подобных условиях садиться за руль не рекомендуем.

Культура общения в Иране. Что такое тароф?

С нашей точки зрения, изучение культуры вежливого и обходительного общения (по-персидски тароф) – одно из обязательных условий поездки в Иран. Тароф распространен среди иранцев куда больше, чем в общении с иностранцами. Сейчас эта культура угасает, но многие считают ее естественной. Например, негласное правило тарофа гласит, что если вас приглашают в гости три раза подряд, с третьего раза предложение должно быть принято в качестве как минимум уважения к приглашающему.

Как общаться в женщинами в Иране?

Одним из самых важных правил поездки в Иран считается общение с женщинами. В соответствии с исламскими законами и культурой, общение с незамужней женщиной не принято и считается невежливым.

В чем ходить туристам в Иране?

В Иране есть дресс-код. О необходимости соблюдать ряд правил как женщинам, так и мужчинам, нужно знать следующее. Любой представительнице прекрасного пола, достигшей возраста 9 лет, необходимо носить хиджаб. Обязательная норма распространяется и на иностранок. Речь идет о том, чтобы в общественных местах носить платок, прикрывающий голову и шею, а также не облегающую тело накидку, которую можно надеть поверх, например, джинсов и футболок. Иранцы называют ее "манто".

Наказание за нарушение этих правил содержится в "Законе о хиджабе и целомудрии". В примечании к статье 638 от 2019 года в Уголовном кодексе Исламской Республики Иран зафиксировано:

Женщины, которые появляются без хиджаба на улице и в общественных местах, подлежат тюремному заключению на срок от десяти дней до двух месяцев или облагаются штрафом в размере до 10 000 000 риалов (на сегодня это порядка 235 долларов США).

Дресс-код в Иране предусмотрен и для мужчин. Вы вряд ли встретите в стране кого-либо в шортах, бриджах или футболке с очень коротким или отсутствующим рукавом.

Полезный совет: не забывайте покрывать голову в жару вне зависимости от половой принадлежности – тут свои правила устанавливает погода, а на подавляющей территории Ирана солнце сверхактивно.

Когда лучше лететь в Иран?

Для туристической поездки в Иран подходит любое время года. Выбор сезона зависит от вида отдыха и ваших личных предпочтений. Вместе с тем, ряд важных для иранцев событий может так или иначе повлиять на ваш отдых. Так, лучше воздержаться от поездок в Иран во время Новруза, Мохаррама и Рамадана.

Ноуруз — новогодний праздник, День весеннего равноденствия – отмечается 21 марта, а каникулы, следующие за ним, фактически продолжаются 2-3 недели. В этот период повсюду многолюдно, могут возникнуть сложности с бронированием отелей или покупкой билетов для перелетов внутри страны.

В течение священного для мусульман месяца Рамазан (иранцы называют именно так) все рестораны закрыты с утреннего до ночного намаза (время ифтара). Развлекательные центры, театры и кинотеатры обычно закрыты во время месяца Мохаррам – периоду скорби по мученической смерти особенно почитаемому в Иране внука Пророка Мухаммада Хоссейна.

Что лучше брать в Иран: доллар или евро?

Из-за санкций иностранные туристы не могут оплачивать покупки в Иране картами. Вопрос использования российских карт при покупках в Иране находится в стадии обсуждения, поэтому путешественники должны иметь при себе достаточно наличных денег.

В Иране практически две денежные единицы: риал и томан. Риал – официальная валюта, в которой выпускаются денежные знаки. Томан, как говорят в Иране, народная валюта. Цены в магазинах и на базарах, в музеях и театрах, в общественном транспорте и в аэропортах вам назовут именно в томанах. В томане на один ноль меньше, чем в риале.

Не имеет значения, доллары или евро вы возьмете в Иран, чтобы обменять их на риалы. Как показывает практика, обменять можно без проблем как одну, так и другую валюту. В то же время обратите внимание на два важных момента: к оплате иностранные валюты в Иране не принимаются даже в гостиницах, а для обмена на риалы ищите выгодный курс.