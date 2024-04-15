Сжегший венки на Вечном огне вандал арестован в Кисловодске

Суд в Кисловодске избрал меру пресечения для мужчины, подозреваемого в повреждении мемориала памяти погибших за Родину. Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором некто бросает венки в Вечный огонь.

Мужчина, осквернивший Вечный огонь, взят под арест в Кисловодске. Решение о мере пресечения было принято по ходатайству следователя.

Уголовное дело расследуется по статье о повреждении мемориалов памяти павших при защите Родины – п. "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ.

Следствие выяснило, что акт вандализма был совершен сегодня ночью. Подозреваемый пришел к мемориалу Воинской Славы. Там мужчина бросил в пламя Вечного огня памятные венки. Сильный огонь повредил пятиконечную звезду и зону вокруг нее.

Напомним, неделю назад осквернение Вечного огня произошло в Новороссийске. Местный житель, безработный мужчина, прикурил от пламени на мемориале. Он был найден и задержан в кратчайшие сроки.