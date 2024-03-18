Вандал, осквернивший Вечный огонь, пойдет под суд на Кубани

В Тимашевске (Краснодарский край) передано в суд уголовное дело по факту вандализма, совершенного в отношении мемориального комплекса. Подозреваемый – уроженец Дагестана. Преступление он совершил, будучи в пьяном состоянии.

Расследование дела о повреждении Вечного огня окончено в Тимашевске, заявили в кубанском управлении СКР.

По данным ведомства, преступление было совершено под Новый год, вечером 31 декабря. Уроженец Дагестана, мужчина 34 лет, в нетрезвом состоянии оказался у Вечного огня.

На тот момент у мемориала находились возложенные к нему ранее венки. Один венок, в форме звезды, подозреваемый положил на пламя. На другой венок он встал ногами и стал прыгать на нем. Первый венок был полностью уничтожен огнем, а от прыжков на памятнике появились повреждения.

Вандал полностью признал вину. Дело расследовалось по ч.1 ст.243.4 УК РФ.