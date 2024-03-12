Трое неизвестных осквернили Вечный огонь в Невинномысске

В Невинномысске трое человек осквернили Вечный огонь. Они подносили обувь и делали вокруг акробатические трюки. Один преступник задержан, трое находятся в розыске.

В Невинномысске трое выходцев из республик СКФО осквернили мемориал «Вечный огонь», посвященный погибшим в Гражданскую и Великую Отечественную войну, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

Инцидент произошел 1 марта. Преступники подносили обувь к Огню и делали вокруг мемориала акробатические трюки. Все свои действия они записывали на камеру мобильного телефона.

Отмечается, что один фигурант задержан, он находится под домашним арестом. Остальные объявлены в розыск. Возбуждено уголовное дело.