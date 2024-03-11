Несоблюдение ПДД погубило женщину и ребенка на Ставрополье

Женщина с ребенком стали жертвами несоблюдения ПДД. Трагедия произошла на 29-м километре автодороги Александровское – Новоселицкое – Буденновск.

Сегодня утром в Новоселицком округе Ставропольского края произошло ДТП. Его жертвами стали двое. «Два грузовика и легковой автомобиль столкнулись на 29-м километре автодороги Александровское – Новоселицкое – Буденновск около 07:25. В результате этой аварии погибли женщина и ребенок, а также пострадали два водителя» – краевого УГИБДД.

Что произошло?

Установлено, что трагедия случилась из-за нарушения ПДД. По данным правоохранителей, один из грузовиков выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой.

Печальным итогом этой аварии стали гибель женщины и ребенка, находившихся в легковом автомобиле. Водители доставлены в больницу с различными травмами. Сотрудники экстренных служб ликвидировали к настоящему моменту последствия аварии. Кроме того, была оказана помощь пострадавшим.

По факту проводится проверка, устанавливаются все подробности случившегося и степень вины участников аварии.