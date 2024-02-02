Авария с автобусом в Турции: пострадали 15 человек

В Турции в результате аварии с пассажирским автобусом различные травмы получили 15 человек. Происшествие случилось около населенного пункта Кыршехир.

В результате ДТП с автобусом около турецкого Кыршехира пострадали 15 пассажиров. Об этом сообщается TRT HABER.

Уточняется, что водитель транспортного средства не справился с управлением из-за чего автобус выехал в кювет и перевернулся.

Автобус направлялся по маршруту из Анкары в Кайсери.

Полиция и медики оперативно прибыли на место происшествия. Всех пострадавших доставили в ближайшие больницы.

Сейчас жизни раненых ничто не угрожает.