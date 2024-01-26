Авария с пассажирским поездом и большегрузом унесла жизнь двоих человек в Турции

В Турции на железнодорожном переезде произошло ДТП с составом пассажирского поезда и грузовым автомобилем. В результате происшествия погибли два человека, которые находились в большегрузе.

В турецком городе Муш поезд протаранил фуру, которая перевозила крупный рогатый скот. Об этом сообщают турецкие СМИ.

По меньшей мере два человека получили травмы несовместимые с жизнью.

Уточняется, что погибли два пассажира большегруза. Также тяжелые увечья получил водитель грузового автомобиля и еще два его пассажира.

По информации СМИ водитель большегруза пытался проскочить на переезде, но не успел.

Отмечается, что также погибли 25 голов крупного рогатого скота.

Правоохранительные органы приступили к расследованию инцидента.