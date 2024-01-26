Авария с пассажирским поездом и большегрузом унесла жизнь двоих человек в Турции

В Турции на железнодорожном переезде произошло ДТП с составом пассажирского поезда и грузовым автомобилем. В результате происшествия погибли два человека, которые находились в большегрузе.
В турецком городе Муш поезд протаранил фуру, которая перевозила крупный рогатый скот. Об этом сообщают турецкие СМИ.
По меньшей мере два человека получили травмы несовместимые с жизнью.
Уточняется, что погибли два пассажира большегруза. Также тяжелые увечья получил водитель грузового автомобиля и еще два его пассажира.
По информации СМИ водитель большегруза пытался проскочить на переезде, но не успел.
Отмечается, что также погибли 25 голов крупного рогатого скота.
Правоохранительные органы приступили к расследованию инцидента.