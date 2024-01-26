Вестник Кавказа

Авария с пассажирским поездом и большегрузом унесла жизнь двоих человек в Турции

Авария с пассажирским поездом и большегрузом унесла жизнь двоих человек в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Турции на железнодорожном переезде произошло ДТП с составом пассажирского поезда и грузовым автомобилем. В результате происшествия погибли два человека, которые находились в большегрузе.

В турецком городе Муш поезд протаранил фуру, которая перевозила крупный рогатый скот. Об этом сообщают турецкие СМИ. 

По меньшей мере два человека получили травмы несовместимые с жизнью. 

Уточняется, что погибли два пассажира большегруза. Также тяжелые увечья получил водитель грузового автомобиля и еще два его пассажира. 

По информации СМИ водитель большегруза пытался проскочить на переезде, но не успел. 

Отмечается, что также погибли 25 голов крупного рогатого скота. 

Правоохранительные органы приступили к расследованию инцидента.

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