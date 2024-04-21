Казахстанская Qazaq Air может поменять и имя, и дислокацию

Новый инвестор казахстанской авиакомпании Qazaq Air сам решит, менять или оставлять прежнее название авиакомпании, а также определится с ее базовым аэропортом, который станет и центром доставки грузов в страну.

Будущий новый владелец авиакомпании Qazaq Air - вьетнамский инвестор Sovico Group – сам решит, менять ли ему название авиаперевозчика с учетом того, что летать самолеты компании будут как внутри Казахстана, так и за его пределами, сообщил глава Минтранспорта страны Марат Карабаев.

"Считаю, что мы привлекаем очень хороших международных игроков. Это группа компаний VietJet, которая уже имеет 184 борта. И у этой компании несколько обязательств. Первое обязательство – полностью покрыть долг компании в сумме 38 млрд тенге. Второе, самое главное обязательство – приобрести дополнительно 20 бортов, которые будут зарегистрированы в Казахстане. В целом компания планирует поставить в Казахстан 50 бортов"

- Марат Карабаев

Также новому инвестору предстоит выбрать новый аэропорт базирования компании с учетом того, что он будет не только хабом, но и центром доставки грузов в Казахстан, в том числе сборов грузов на территории Казахстана с других стран и их транспортировку за пределы страны - инвестор рассматривает для этого аэропорты Актобе, Туркестан, Кызылорды и ВКО, отметил министр, передает Sputnik Казахстан.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что Минтранс Казахстана ведет переговоры с вьетнамской авиакомпанией-лоукостером VietJet Air о продаже своей Qazaq Air, у которой накопились немалые долги. Покупка будет выгодна самой компании - новый владелец обещает увеличить ее парк и погасить все задолженности.