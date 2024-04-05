Вестник Кавказа

Россия расширяет полетную программу в Казахстан

Россия расширяет полетную программу в Казахстан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российский перевозчик объявил о запуске прямых рейсов в Астану и Алматы из Новосибирска. Сейчас на этих направлениях работают только авиакомпании Казахстана.

Компания S7 начнет выполнять перевозку пассажиров на маршрутах Новосибирск-Астана и Новосибирск-Алматы.

Международные регулярные рейсы возобновляются на летний сезон. Самолеты по данным направлениям выполнят первые рейсы 24 мая. Полеты будут выполняться дважды в неделю - по понедельникам и пятницам. Время в пути до Астаны - 2 часа, до Алматы - 2,5 часа.

Российская авиакомпания предоставит пассажирам альтернативные существующим рейсы в города Казахстана. Сейчас авиарейсы между Новосибирском и Астаной выполняют казахстанские перевозчики Qazaq Air и SCAT, а Алматы на данный момент летает только SCAT.

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