Россия расширяет полетную программу в Казахстан

Российский перевозчик объявил о запуске прямых рейсов в Астану и Алматы из Новосибирска. Сейчас на этих направлениях работают только авиакомпании Казахстана.

Компания S7 начнет выполнять перевозку пассажиров на маршрутах Новосибирск-Астана и Новосибирск-Алматы.

Международные регулярные рейсы возобновляются на летний сезон. Самолеты по данным направлениям выполнят первые рейсы 24 мая. Полеты будут выполняться дважды в неделю - по понедельникам и пятницам. Время в пути до Астаны - 2 часа, до Алматы - 2,5 часа.

Российская авиакомпания предоставит пассажирам альтернативные существующим рейсы в города Казахстана. Сейчас авиарейсы между Новосибирском и Астаной выполняют казахстанские перевозчики Qazaq Air и SCAT, а Алматы на данный момент летает только SCAT.