Казахстанскую Qazaq Air может выкупить вьетнамский лоукостер

Минтранс Казахстана ведет переговоры с вьетнамской авиакомпанией-лоукостером VietJet Air о продаже своей Qazaq Air, у которой накопились немалые долги.

В скором времени у казахстанской авиакомпании Qazaq Air может появиться новый хозяин – вьетнамский лоукостер VietJet Air, уже ведутся переговоры о продаже, сообщил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.

"Планируется ли появление еще одной компании? Да, планируется. Мы ведем речь о продаже Qazaq Air, привлечении туда международного игрока. Это сложный и комплексный вопрос. Буквально утром проводили встречу с иностранной компанией"

- Марат Карабаев

Покупка будет выгодна самой компании - новый владелец обещает увеличить ее парк на 50 самолетов, и хотя рассматриваются разные варианты, вопрос продажи вьетнамскому лоукостеру VietJet Air является предпочтительным, отметил министр, передает Sputnik Казахстан.

"Стоимость Qazaq Air - 10 млрд тенге, плюс у компании есть долг. Речь ведем о том, чтобы покрыть долг и плюс стоимость самой компании"

- Марат Карабаев

Напомним, Qazaq Air основана в 2015 году фондом "Самрук-Казына". На сегодняшний день флот авиакомпании насчитывает 5 самолетов канадской компании De Havilland Canada Dash 8-400, а число сотрудников – 280 человек. Выручка авиакомпании в минувшем году составила 20,4 млрд тенге.