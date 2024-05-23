Кабул выразил настрой на развитие отношений с Москвой

В Кабуле высоко оценили заявления Москвы по Афганистану. Там отметили, что слова российского руководства носят позитивный характер.

Афганское правительство, сформированное запрещенным в России движением "Талибан", дает высокую оценку последним заявлениям Москвы, сообщил официальный представитель правительства талибов Забихулла Муджахид.

Он отметил, что слова российского руководства носят позитивный характер. По его мнению, это говорит о намерении России сохранить взаимодействие с Афганистаном открытым.

Муджахид подчеркнул, что "Талибан" и Россия сформировали положительные дипломатические и торговые отношения. Представитель также добавил, что талибы намерены продолжить развивать их.

Ранее МИД РФ и Минюст передали президенту Владимиру Путину предложение о снятии с "Талибана" террористического статуса. Позже Сергей Лавров заявил, что талибы являются реальной властью Афганистана.