Вестник Кавказа

Кабул выразил настрой на развитие отношений с Москвой

Здание МИД в Москве в ясную погоду
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кабуле высоко оценили заявления Москвы по Афганистану. Там отметили, что слова российского руководства носят позитивный характер.

Афганское правительство, сформированное запрещенным в России движением "Талибан", дает высокую оценку последним заявлениям Москвы, сообщил официальный представитель правительства талибов Забихулла Муджахид.

Он отметил, что слова российского руководства носят позитивный характер. По его мнению, это говорит о намерении России сохранить взаимодействие с Афганистаном открытым.

Муджахид подчеркнул, что "Талибан" и Россия сформировали положительные дипломатические и торговые отношения. Представитель также добавил, что талибы намерены продолжить развивать их.

Ранее МИД РФ и Минюст передали президенту Владимиру Путину предложение о снятии с "Талибана" террористического статуса. Позже Сергей Лавров заявил, что талибы являются реальной властью Афганистана.

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