Папуашвили: скрытое зарубежное вмешательство вредит интересам Грузии

В парламенте Грузии заявили, что скрытое зарубежное вмешательство в дела республики, вредить ее национальным интересам, и закон "О прозрачности иностранного вмешательства" поможет это исправить.

Член парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о необходимости принятия закона об иноагентах, который позволит избавить страну от иностранного вмешательства, вредящего интересам страны.

Он подчеркнул, что зарубежное вмешательство мешает многим странам.

Ранее спикеры парламентов европейских стран направили обращение Папуашвили, назвав принятие закона об иноагентах "тревожным". Также они подчеркнули, что власти республики не выполняют условия, которые Грузия обязалась выполнить, чтобы вступить в ЕС.

"Как и во всех ваших странах, скрытое иностранное вмешательство угрожает национальным интересам многих государств по всему миру... В этом плане Грузия не является исключением. Геополитическое положение Грузии и сложная региональная ситуация еще больше усложняют ситуацию и делают страну и общество более уязвимыми. На этом фоне мы не можем позволить себе роскошь бездействовать"

– Шалва Папуашвили

Спикер парламента отметил, что деятельность организаций, которые имеет влияние на принятие решений в республике, обязаны предоставлять о себе информацию.

Он подчеркнул, что такое правило действует для всех государственных компаний и должно быть применено для НПО.

"Финансовая прозрачность всех этих ключевых участников процесса принятия решений является основным принципом"

– Шалва Папуашвили

Он отметил, что проблема прозрачности исходит в том числе и от европейских организаций, которые находятся на территории республики. В качестве примера он привел "Европейский фонд за демократию".

По словам Папуашвили, в прошлом году власти призывали добровольно создать прозрачность деятельности, чтобы общественность знала о том, откуда поступает финансирование в фонд, но все попытки не привели к успеху.

Как заявил спикер грузинского парламента, решить эту проблему можно только принятием закона.

Он подчеркнул, что единственный призыв в законе – это обеспечить прозрачность.

Кроме этого, Папуашвили отметил, что закон будет распространяться только на определенные организации.

"Закон о прозрачности внешней деятельности налагает единственное простое обязательство для некоммерческих организаций, более 20% доходов которых поступает от иностранного финансирования, – декларировать свои финансы один раз в год. Закон распространяется только на организации, а не на частных лиц"

– Шалва Папуашвили

В заключение спикер подчеркнул, что впоследствии станет понятно, что единственной целью закона является поддержка устойчивости Грузии перед вызовами, которые она преодолевает.