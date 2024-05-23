Вестник Кавказа

"Грузинская мечта" назвала инициативу президента о референдуме спекуляцией

"Грузинская мечта" назвала инициативу президента о референдуме спекуляцией
© Фото: сайт партии “Грузинская мечта“
В правящей партии Грузии высказались в отношении предложения президента страны о проведении референдума, назвав эту идею зарубежной инициативой.

Президента Грузии Саломе Зурабишвили о проведении референдума в стране несерьезно и является спекуляцией. С таким заявлением выступил спикер парламента республики Шалва Папуашвили.

Он предположил, что подобные заявления не могут появляться просто так и являются зарубежными идеями.

"Это несерьезно, это спекуляция. Они не совпадают с волей народа. Такие планы не появляются сами по себе, а нашептываются зарубежными покровителями"

– Шалва Папуашвили

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила протестующим против закона об иноагентах подписать документ, в котором сказано о том, по какому курсу республика должна двигаться дальше и принести ей. Далее президент республики одобрит соответствующий документ о референдуме.

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