Зурабишвили обратилась к противникам закона об иноагентах

Грузинский президент призвала противников скандального закона об иноагентах начать подготовку к октябрьским выборам. Ранее сегодня премьер республики сообщил, что принятие этого закона повысило шансы на начало переговоров о присоединении к ЕС.

Президент Грузии обратилась с помощью видеосвязи к противникам закона об иноагентах, собравшимся вечером 28 мая возле здания парламента.



В своей речи Саломе Зурабишвили призвала приступить к подготовке к ближайшим выборам в парламент, которые запланированы на 26 октября этого года.

"Я этим вечером с вами!… Это будущее наше. Вы должны сделать все, чтобы подготовиться к 26 октября, это будет нашим ответом на сегодняшней день"

– Саломе Зурабишвили

Напомним, ранее сегодня парламент республики преодолел вето, которое наложила на скандальный закон об иноагентах президент. Против этого закона выступает оппозиция. Кроме того, официальные лица Евросоюза предупредили грузинские власти, что в случае принятия этого закона в его нынешнем виде интеграция страны в ЕС может быть поставлена на паузу. В свою очередь, в США допустили принятие санкций в отношении грузинского руководства.