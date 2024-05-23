Экс-глава МИД отказался от участия в выборах в Иране

Внеочередные выборы президента Ирана состоятся через месяц. Мохаммад Джавад Зариф, занимавший пост главы МИД ИРИ с 2013 по 2021 год, решил не участвовать в них.

Бывший глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф не будет баллотироваться на пост президента Исламской Республики.

В интервью иранскому агентству ILNA экс-министр опроверг все предположения, касающиеся его участия во внеочередных президентских выборах президента.

Когда пройдут выборы?

Внеочередные президентские выборы в ИРИ запланированы на 28 июня. Регистрация кандидатов стартует в ближайший четверг, а окончательный список участников будет обнародован 11 июня.

Напомним, 19 мая потерпел крушение вертолет, перевозивший иранскую делегацию, которая возвращалась домой после переговоров с официальными лицами Азербайджана. В результате катастрофы погибли президент Эбрахим Раиси, глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян и еще семь человек.